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فيديو توضيحي.. كيف هرب متهمو "كتائب حلوان" من سيارة الترحيلات؟

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مصراوي Masrawy

توضيحي.. كيف هرب متهمو "كتائب حلوان" من سيارة الترحيلات؟

01:13 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كيف هرب متهمو "كتائب حلوان"

كتب - محمد الصاوي:
تكثف وزارة الداخلية من جهودها لسرعة ضبط المتهمين الهاربين من سيارة الترحيلات التي كانت تقلهم في منطقة المعادي في طريقها إلى سجن طرة، الأحد الماضي.

المتهمان محبوسان على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" إلى جانب نحو 215 متهمًا آخرين.

ويعرض "مصراوي" فيديو توضيحي لطريقة هروب المتهمين؛ وفقًا للروايات الأمنية ومعاينة النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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