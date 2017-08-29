ضبط طالب وعامل سرقا إحدى الشقق السكنية بالعبور

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، طالبًا وعاملاً، لسرقتهما إحدى الشقق السكنية بالعبور.

جاء ذلك أثناء مرور النقيب أيمن عبد المحسن، الضابط بإدارة تأمين العبور، والمعين خدمة القطاع 13 والقوة المرافقة له، تمكنوا من ضبط كل من "محمد ع إ" 17 طالب بمدرسة الأميرية التجريبية، "محمد س أ" 18 سنة، عامل، وبحوزتهما شاشة تليفزيون، وبمناقشتهما عن سبب حيازتها اعترفا بقيامهما بالاستيلاء عليها من أحد الشقق السكنية، بناحية مساكن السعودية - إسكان الشباب – دائرة القسم.

جرى مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي وعما ارتكباه من حوادث مماثلة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8289 جنح قسم العبور لسنة 2017م .