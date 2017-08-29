ميركل تستنكر تصريحات قيادي في "البديل الألماني" عن مفوضة شؤون الاندماج

برلين - (د ب أ):

اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المرشح الأول لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ألكسندر جاولاند، بالإدلاء بتصريحات عنصرية للفت الانتباه.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "هذه التصريحات عن وزيرة الدولة (عيدان) أوزوجوز عنصرية، ويتعين إدانتها على نحو مطلق".

يذكر أن جاولاند أوصى خلال فعالية انتخابية له بـ"التخلص" من مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، عيدان أوزوجوز، في تركيا.

وذكرت ميركل أن محاولة حزب "البديل من أجل ألمانيا" الوصول إلى الرأي العام عبر تصريحات استفزازية ثم التراجع عنها جزئيا "تنم عن عقلية أصحاب هذه الإساءات".

وكانت أوزوجوز كتبت في مقال لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في أيار/مايو الماضي أنه لا يمكن تحديد سمات للثقافة الألمانية بخلاف اللغة.

وعلق جاولاند على ذلك أمام الحاضرين في المؤتمر الانتخابي قائلا: "ادعوها مرة إلى أيشسفيلد، واخبروها بما يميز الثقافة الألمانية. بعد ذلك لن تاتي إلى هنا مجددا، وسيمكننا بعدها أيضا التخلص منها في الأناضول".