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السيطرة على حريق بشونة كتان بالغربية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بشونة كتان بالغربية

01:03 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

السيطرة على حريق بشونة كتان بالغربية

أرشيفية

الغربية – مروة شاهين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلعت نيرانه بقرية شبراملس، بمركز زفتى، وجرى السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر في الأروح، فيما أسفر الحادث عن خسائر مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق بشونة للكتان، ملك المواطن "م .أ.ن" 45 سنة، تاجر مقيم بذات القرية.

انتقلت القيادات الأمنية، برئاسة اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد 3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق قبل امتداده للكتلة السكنية، وجرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق في أقل من ساعتين.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، أن سبب اشتعال نيران الحريق عُقب سيجارة، حسب ما رواه شهود العيان في محضر الواقعة.

وبسؤال صاحب الشونة، لم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، وجرى ندب خبراء الأدلة الجنائية الذين قدروا قيمة الخسائر بـ 50 ألف جنيه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار اليها.

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