بالصور.. ضبط 15.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها بالتزامن مع العيد

كتب- فتحي سليمان:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة تموينية موسعة؛ لضبط حركة الأسواق، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

واستهدفت الحملات - التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، وقادها مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد منصور - ضبط حركة الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم بأنواعها، وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، ومكافحة كافة صور الغش التجاري، والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق، إضافة إلى استهداف التجار الجشعين، والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وضبط السلع منتهية الصلاحية، وكذلك السلع الغذائية مجهولة المصدر، لما تشكله من آثار صحية سيئة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5ر10 طن "لانشون"، و5ر3 طن لحوم ضان مجمدة، وطن واحد لحوم دواجن مفرومة، ونصف طن مصنعات لحوم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.