أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 15.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها بالتزامن مع العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 15.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها بالتزامن مع العيد

12:53 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    1da203d3b4.jpg

  • عرض 3 صورة

    01a23553a8.jpg

  • عرض 3 صورة

    e855e9f525.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ضبط 20 متهمًا في واقعة التعدي على لواء سابق وأسرته داخل مسكنهم بالقاهرة الجديدة

الألبوم التالى

بالصور.. ضبط 20 متهمًا في واقعة التعدي على لواء سابق وأسرته داخل مسكنهم

كتب- فتحي سليمان:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة تموينية موسعة؛ لضبط حركة الأسواق، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

واستهدفت الحملات - التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، وقادها مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد منصور - ضبط حركة الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة إقبال المواطنين على شراء المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم بأنواعها، وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، ومكافحة كافة صور الغش التجاري، والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق، إضافة إلى استهداف التجار الجشعين، والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وضبط السلع منتهية الصلاحية، وكذلك السلع الغذائية مجهولة المصدر، لما تشكله من آثار صحية سيئة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5ر10 طن "لانشون"، و5ر3 طن لحوم ضان مجمدة، وطن واحد لحوم دواجن مفرومة، ونصف طن مصنعات لحوم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: ضبط 17 متهما بواقعة الاعتداء على لواء وأسرته في التجمع الخامس

    أخبار

  • عاطل يقتل طليقته قبل زواجها من أخر بعين شمس

    أخبار

  • ربة منزل وصديقها يسرقا سيارة محاسب في التجمع والـ "GBS" يكشفهما

    أخبار

  • ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة مركز تجميل غير مرخص بالزيتون

    أخبار

إعلان

be9958fd50.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات