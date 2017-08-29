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توقعات بتفاقم الفيضانات في تكساس الأمريكية

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مصراوي Masrawy

توقعات بتفاقم الفيضانات في تكساس الأمريكية

12:59 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

توقعات بتفاقم الفيضانات في تكساس الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):
من المتوقع تفاقم الفيضانات في جنوب شرق تكساس وجنوب غرب لويزيانا، بسبب هطول الامطار بغزارة في الليلة الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الامريكي، دونالد ، لزيارة المنطقة التي اجتاحها اعصار هارفي .

وجاء في تنبيه أصدره المركز الوطني للاعاصير فجر اليوم الثلاثاء، أن "هارفي" - الذي تم خفض تصنيفه من إعصار إلى عاصفة استوائية – يتحرك شرقا باتجاه ساحل تكساس، بعد تراجع قوته في خليج المكسيك.

وينصح المركز المواطنين بتجنب السفر إلى المناطق المتضررة، وعدم قيادة السيارات داخل الطرق التي غمرتها المياه، محذرا من أن الوضع مازال "كارثيا ومهددا للحياة".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب والسيدة الاولى ميلانيا، مع القادة المحليين وممثلي منظمات الاغاثة في كوربوس كريستي بولاية تكساس صباح اليوم ، ثم يتوجهان بعد ظهر اليوم لزيارة مركز عمليات الطوارئ في مدينة أوستن، حيث من المقرر أن يجتمعا مع مسؤولي الولاية.

وقد توقفت الرحلات الجوية إلى مطاري هيوستن، بسبب الفيضانات على الطرق المحيطة. كما تم إعلان حالات الطوارئ في 54 منطقة بتكساس وأجزاء من ولاية لويزيانا المجاورة.

وجرى أيضا نشر جميع أفراد الحرس الوطني المتوفرين في تكساس، والبالغ عددهم 12 ألف، للمساعدة في عمليات البحث والانقاذ، كما أرسلت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية 8500 موظف اتحادي إلى تكساس ولويزيانا.

و تم إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص في هيوستن، التي تعتبر من أكثر المدن تضررا.

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مصراوي Masrawy

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