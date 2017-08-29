ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصا
12:59 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
انهيار أرضي
بكين - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 17 شخصا ، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن السلطات المحلية القول إن "حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 17 شخصا ، مع بقاء 18 شخصا آخرين في عداد المفقودين بعد وقوع انهيار أرضي في إقليم نايونج بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين صباح أمس الاثنين.
ووقع الانهيار الأرضي في بلدة تشانج جياوان ، وألحق أضرارا بـ 34 أسرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الصين تحث على ضبط النفس عقب إطلاق بيونج يانج صاروخا حلق فوق اليابان
-
الصين: الجنود الهنود بدأوا في الانسحاب من منطقة حدودية متنازع عليها
-
تقرير: مقتل شخصين وفقدان 25 آخرين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين
-
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان
إعلان
إعلان