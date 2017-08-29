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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصا

12:59 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في الصين إلى 17 شخصا

انهيار أرضي

بكين - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 17 شخصا ، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن السلطات المحلية القول إن "حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 17 شخصا ، مع بقاء 18 شخصا آخرين في عداد المفقودين بعد وقوع انهيار أرضي في إقليم نايونج بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين صباح أمس الاثنين.

ووقع الانهيار الأرضي في بلدة تشانج جياوان ، وألحق أضرارا بـ 34 أسرة.

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