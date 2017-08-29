أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

في ذكرى وفاته .. بريطانيا تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في ذكرى وفاته .. بريطانيا تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي

12:47 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

في ذكرى وفاته .. بريطانيا تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي

رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي

القاهرة - (مصراوي):

بعد مرور ثلاثين عاماً على اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي، تفتح الشرطة البريطانية التحقيق في مقتله من جديد، بحسب "بي بي سي".

وكان العلي رسام كاريكاتير سياسيا لصحيفة القبس الكويتية، و أثناء توجهه إلى مكتب الصحفية في غرب لندن في 22 يوليو عام 1987، تعرض لهجوم وأُطلق عليه عيار ناري أصاب عنقه.

ونقل إلى المستشفى بعد الهجوم الذي وقع في شارع آيفز في منطقة نايتسبريدج، ولكنه توفي بعد ذلك بشهر.

وتريد قيادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية الحصول على معلومات عن الرجل الذي كان يحمل سلاحاً وآخر شوهد يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.

وتعد رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية نقدًا لاذعًا للواقع الفلسطيني الذي كان قائما آنذاك، وكان بعضهم يرى فيها انتقادا للنظام الفلسطيني، ما وضع حياة العلي موضع تهديد، إذ تلقى عدداً من التهديدات بالقتل في السنوات التي سبقت مقتله، وفقا للشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين في بريطانيا

    أخبار

  • شرطة لندن تفرج عن رجل اعتقلته للاشتباه في دفعه امرأة أمام حافلة

    أخبار

  • أعمال عنف خلال مظاهرة بلندن ضد الشرطة على خلفية مقتل رجل أسود

    أخبار

  • تحقيق بريطاني في بصق رجل على سيدة ومحاولة نزع حجاب صديقتها

    أخبار

إعلان

f537db842e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات