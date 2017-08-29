في ذكرى وفاته .. بريطانيا تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي
في ذكرى وفاته .. بريطانيا تعيد فتح التحقيق في اغتيال ناجي العلي
12:47 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي
القاهرة - (مصراوي):
بعد مرور ثلاثين عاماً على اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي، تفتح الشرطة البريطانية التحقيق في مقتله من جديد، بحسب "بي بي سي".
وكان العلي رسام كاريكاتير سياسيا لصحيفة القبس الكويتية، و أثناء توجهه إلى مكتب الصحفية في غرب لندن في 22 يوليو عام 1987، تعرض لهجوم وأُطلق عليه عيار ناري أصاب عنقه.
ونقل إلى المستشفى بعد الهجوم الذي وقع في شارع آيفز في منطقة نايتسبريدج، ولكنه توفي بعد ذلك بشهر.
وتريد قيادة وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية الحصول على معلومات عن الرجل الذي كان يحمل سلاحاً وآخر شوهد يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.
وتعد رسومات ناجي العلي الكاريكاتيرية نقدًا لاذعًا للواقع الفلسطيني الذي كان قائما آنذاك، وكان بعضهم يرى فيها انتقادا للنظام الفلسطيني، ما وضع حياة العلي موضع تهديد، إذ تلقى عدداً من التهديدات بالقتل في السنوات التي سبقت مقتله، وفقا للشرطة.
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