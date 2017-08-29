خاص| جامعة الأزهر تُخفض تقدير التحويل بين الكليات لـ "مقبول"

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن أن الجامعة قررت قبول تحويل الطلاب بين الكليات، بعد حصولهم على تقدير "مقبول" بدلا من "جيد" للمرة الأولى.

وسادت حالة من الجدل بين طلاب جامعة الأزهر، بسبب اعتقادهم أن باب التحويل بين الكليات سيتم فتحه نهاية أغسطس الجاري، مثلما يحدث كل عام، واكتشفوا أن الجامعة قررت فتحه في الـ26 من الشهر نفسه.

وأضاف أبوهاشم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن جامعة الأزهر كانت تشترط حصول الطالب على تقدير جيد على الأقل للتحويل إلى كلية أخرى، بشرط موافقة الكليتين وعدم الرسوب في أي مواد.

ومن المقرر، أن يعقد مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه في 13 سبتمبر المقبل، لتحديد بدء الدراسة في الـ23 من نفس الشهر.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن فترة التحويل بين الكليات ستنتهي 20 سبتمبر المقبل.