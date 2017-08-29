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وزير التموين يوجه ببدء عمل الجزارين قبل فتح المجمعات الاستهلاكية بساعتين

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مصراوي Masrawy

وزير يوجه ببدء عمل الجزارين قبل فتح المجمعات الاستهلاكية بساعتين

12:47 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير التموين يوجه ببدء عمل الجزارين قبل فتح المجمعات الاستهلاكية بساعتين

كتبت- عايدة رضوان:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤولي المجمعات الاستهلاكية بأن يبدأ عمل جزاري الفروع لمدة ساعتين قبل موعد فتح أبواب المنافذ أمام المواطنين.

وأوضح المصيلحي، خلال جولته التفقدية لعدد من أفرع المجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، أن مطلبه يأتي لتيسير على المواطنين في عملية الشراء وتجنبا للزحام والانتظار.

وقال المصيلحي، إن هناك مخزونًا كبيرًا من السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ٥ أشهر"، موضحا أن لديها ٣،٦ مليون طن من القمح يكفي حاجة البلاد لمدة تزيد عن ٤ أشهر ونصف.

وأوضح الوزير أنه يهتم بتفقد الأسواق العامة ومنافذ التوزيع الرئيسية للسلع، للوقوف على توفير السلع لوصولها للمواطنين.

 

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