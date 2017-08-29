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حافظي على زوجك..دراسة: 90% من الفتيات يفضلن الرجل المرتبط والسبب؟

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مصراوي Masrawy

حافظي على زوجك..دراسة: 90% من الفتيات يفضلن الرجل المرتبط والسبب؟

01:05 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

حافظي على زوجك..دراسة: 90% من الفتيات يفضلن الرجل المرتبط والسبب؟

دراسة تؤكد: 90% من الفتيات يفضلن الرجل المرتبط

كتب- أحمد عصام روّاي:

إذا كنت في مجال عملك أو محيط أصدقاءك تتعامل مع الجنسين، يلاحظ البعض أن النساء تميل لصداقة الرجل المرتبط يميلن لتجاذب أطراف الحديث معهم.

تلك الملاحظة جعلت خبراء في مجالي علم النفس و الاجتماع يجرون العديد من الأبحاث حتى توصلوا الى نتيجة ذكرها موقعي Psychology Today و Daily Mail، تؤكد أن 90% من السيدات تميل نحو الرجل المرتبط و أظهرت نحوه علامات الإعجاب و الرغبة. على العكس من أن 59% من السيدات فقط رغبن في ذات الرجل قبل ارتباطه.

فلماذا ترى النساء الرجل المرتبط أكثر جاذبيه من الأعزب؟

هناك مَثَل أنجليزي دارج يخبرنا، "المزروعات في الحديقة المقابلة لحديقتك تبدو أكثر خضرة و نضرة". فالإنسان دائمًا ما يميل لما هو بعيد المنال. قد يكون ذلك هو الدافع، ولكن ترجع تلك الظاهرة لمجموعة من الأسباب المتعددة. وتنقسم تلك الأسباب بين رؤية المرأة للرجل المرتبط، و رؤيتها لنفسها.

وذكرت الدراسة أن المرأة تميل للرجل الحنون الطيب الملتزم عاطفيًا. وفي نفس الوقت تخشى من تجربة ما هو جديد. وارتباط الرجل يُعد دليلًا على توافر تلك الصفات به.

كما يُعد الرجل المرتبط أكثر نضجًا فهو أكثر التزامًا و تحملًا للمسئولية من نظيره الأعزب.

أما بخصوص الصفات التي تخص المرأة نفسها. فالمرأة تحب أن ترى نفسها جميلة و مرغوبة.و المرأة بطبعها كائن تنافسي. فتسعى لإثبات جدارتها عبر جذب اهتمام الرجال المرتبطين. وعبر نجاحها في ذلك، تعزز ثقتها بنفسها. وتثبت لنفسها تفوقها على نظيراتها المرتبطات.

كما رصدت الدراسة محاولة النساء أن تستميل الرجل المرتبط عبر العديد من الطرق المعروفة للجميع. وتتنوع تلك الطرق فمنها، ابداء إعجابها بمظهره يوميًا، وذكر مساوئ و عيوب الفتاة المرتبط بها، ومحاولة تعويض نقاط النقص في علاقته القائمة بشتى الطرق.

 

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مصراوي Masrawy

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