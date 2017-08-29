5 أمور في العمل تعرضك لزيادة الوزن.. منها "درجة حرارة الغرفة"

كتب - هشام عواض:

تؤثر عاداتنا اليومية الخاطئة على زيادة الوزن، ومنها أمور نقوم بها في العمل خاصة في الوظائف المكتبية.

في العمل، يضطر موظفون للجلوس فترات طويلة، لذلك يلجأون إلى الوجبات السريعة، وبالإضافة إلى ذلك هناك أمور وأسباب تؤدي لزيادة الوزن، حسب موقع "boldsky" المعني بالصحة والجمال.

1- مشاركة الزملاء في الطعام

في بعض الأحيان يشارك الموظف زملاءه في الطعام حتى إذا لم يكن جائعا، تحقيقًا لمقولة "اللمة بتأكل"، لكن الأكل بهذه الطريقة يتسبب في زيادة الوزن.

2- التسرع في اختيار الطعام

عندما يكون يوم العمل مزدحمًا بالمهام والاجتماعات، لا تجد الوقت الكافي لإعداد طعام منزلي صحي، لذلك تفكر في الوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون والمكونات غير الصحية.

3- الإضاءة ودرجة حرارة المكتب

أكد باحثون أن الغرف ذات الإضاءات المعتمة تحفز الشهية وتجعلك تتناول كميات أكبر من الأطعمة، بينما لا يحدث ذلك في حالة وجودك في غرفة مضاءة بشكل أكبر. أيضا إذا كانت درجة حرارة الغرفة تميل إلى البرودة، فإن ذلك يجعلك تشعر بالجوع أكبر وتتناول كميات أكبر من الطعام.

4- العمل لساعات طويلة وقلة النوم

زيادة ساعات العمل تساهم في زيادة الوزن، لأنك تقضي معظم ساعات اليوم في المكتب، بطبيعة الحال لا تجد وقت الفراغ الكافي للمشي أو أداء التمارين الرياضية. كما أن قلة النوم تحفز الشهية وتجعلك تشعر بالجوع خلال فترات الليل بشكل خاص.

5- ضغوط العمل

التعرض طيلة الوقت لضغوط العمل قد يتسبب في زيادة الوزن، لأن التوتر والضغط العصبي يحفز الجسم على إفراز الـ "كورتيزول cortisol"، المعروف بهرمون الجوع، الذي يزيد من شهيتنا لتناول المزيد والمزيد من الطعام.