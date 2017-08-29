7 سيارات ستشاهدها قريبًا في معرض فرانكفورت الدولي

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يعد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، واحدا من أهم المحافل التي تعتبرها الشركات العالمية المنتجة للسيارات أداة رئيسية لتسويق إصداراتها وتقنياتها الجديدة، والتي ترغب الشركات في الإعلان عنها بشكل رسمي للجمهور، ومعرفة آرائهم في إنتاجها من خلال التفاعل المباشر.

وأعلن العديد من الشركات العالمية مشاركتها بشكل رسمي في المعرض الدولي بألمانيا، سواء عن طريق الكشف عن تقنيات أو إصدارات جديدة أو نسخ أكثر تطورًا لسياراتها المعروضة فعليا بالأسواق العالمية، وفي هذا السياق نستعرض أهم السيارات والمفاهيم الاختبارية التي أعلنت الشركات عن ظهورها بشكل رسمي في معرض فرانكفورت قبل أسابيع قليلة من انطلاقه.

1- هيونداي i30 N

تعد من أشهر السيارات التي تراهن عليها "هيونداي" بشكل واضح خلال الأشهر الماضية، وتنوي الشركة عرضها بسمات رياضية جديدة تؤهلها للمنافسة بشكل رئيسي في الأسواق العالمية الضخمة، والتي تفضل هذا الطراز من الإمكانات الفنية للإصدارات الرياضية.

2- فولكس فاجن بولو

تسعى الشركة الألمانية لتسويق عدد من إصداراتها الحديثة، على رأسها "بولو" و"T-Roc"، حيث تنوي عرض السيارتين بشكل رسمي في المعرض الدولي، مع الكشف عن كل المواصفات الفنية للمحركات الخاصة بالسيارتين، وسط توقعات بتقديم نموذج مغاير للسيارات الكروس أوفر بالأسواق العالمية.

3- أوبل جراند لاند X

تمثل رهان الشركة الألمانية بعد انتقالها لـ"بيجو"، خاصة وأنها تلعب على استغلال الطلب المتزايد على الطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV" في الأسواق العالمية، وتمثل السيارة بداية التعاون بين "أوبل" و"بيجو" بعد الانتقال الرسمي في مطلع أغسطس الجاري.

4- نيسان ليف

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تسعى الشركة اليابانية لتسويق الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية "ليف" في الأسواق العالمية، حيث سيبدأ الكشف عنها لأول مرة في اليابان خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، ثم ستتبع "نيسان" ذلك بعرض السيارة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

5- BMW X

تشارك الشركة الألمانية العملاقة في معرض بلادها الدولي، بنسختين جديدتين من سلسلة "X"، حيث تنوي عرض كل من "X2" و"X3" في ثوبهما الجديد بفرانكفورت، وتقديمهما للجمهور بصورة مغايرة عن الأجيال السابقة.

6- أودي A8

واحدة من السيارات التي تم الكشف عنها بواسطة الشركة الألمانية خلال الفترة الماضية، وهي أيضًا واحدة من الإصدارات التي تراهن عليها الشركة بشكل رئيسي في المعرض الدولي بألمانيا.

7- BMW Z

لم تكتف الشركة البافارية بطرح إصدارات جديدة في سلسلة "X"، ولكن اهتمت بإبراز "Z"، بطرح موديلين جديدين من "Z4"، حيث تنوي طرح مفهوم اختباري جديد للسيارة الفاخرة.