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التموين: لدينا مخزون سلع أساسية يكفى لأكثر من 5 أشهر

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التموين: لدينا مخزون سلع أساسية يكفى لأكثر من 5 أشهر التموين: لدينا مخزون سلع أساسية يكفى لأكثر من 5 أشهر

التحرير

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قال الدكتور علي مصيلحى، وزير ، إن الوزارة ستطرح مناقصتين كل شهر، اعتبارا من الشهر المقبل، لشراء الأرز المحلي، لتدبير احتياجات البطاقات التموينية، التى تصل لأكثر من 70 ألف طن شهريا.

وأضاف مصيلحي، فى تصريح صحفي، عقب اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الثلاثاء، أن سعر الأرز المحلي سيتحدد طبقا لآليات العرض والطلب، موضحا أن هناك مخزون كبير من السلع الأساسية تكفي لمدة تزيد عن 5 أشهر، وأن لديها 3.6 مليون طن من القمح يكفي لمدة تزيد عن 4 أشهر ونصف الشهر.

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وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد في كل اجتماع له مع ، على ضرورة زيادة المنافذ السلعية وتوفير كل السلع للمواطنين طوال الوقت.

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التحرير

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