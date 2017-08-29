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البترول: حفر 16 بئرا في الصحراء الغربية باستثمارات 81 مليون دولار

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البترول: حفر 16 بئرا في الصحراء الغربية باستثمارات 81 مليون دولار البترول: حفر 16 بئرا في الصحراء الغربية باستثمارات 81 مليون دولار

التحرير

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وقع وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن للبترول والغاز في الصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شل العالمية وشركة "أبيكس" الأمريكية، التي تعمل وتستثمر في لأول مرة، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات للاتفاقيات الثلاث حوالي 81.4 مليون دولار كحد أدنى، و23.2 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئرا جديدا.

وأفاد بيان لوزارة البترول، اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، في منطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات 35.5 مليون دولار، والاتفاقيتين الثانية والثالثة مع شركة "أبيكس"، في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات 26.5 مليون دولار، ومنطقة غرب بدر الدين باستثمارات 19.4 مليون دولار.

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وقال وزير البترول، عقب التوقيع، إن الاتفاقيات الجديدة من ثمار أحدث المزايدات العالمية لهيئة البترول، وإن الوزارة تتطلع إلى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية، التي تعد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة، خاصة أنها تضم طبقات جيولوجية جديدة، تزخر باحتياطيات تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقيات والأنشطة البترولية المكثفة لتقديرها واستغلالها.

ورحب الوزير، بدخول شركة "أبيكس" الأمريكية مستثمرا في مصر لأول مرة، في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، ما يعكس جاذبية النشاط البترولي في مصر للاستثمارات الجديدة، ونجاح سياسة وزارة البترول في جذب الاستثمار الأجنبي في مجال البحث والتنقيب، مشيرا إلى تقديم الوزارة كافة أوجه الدعم للشركة من أجل الإسراع في العمل وتحقيق نتائج إيجابية.

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