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ميركل عن فرار اللاجئين إلى أوروبا: لا يمكننا عزل أنفسنا

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مصراوي Masrawy

ميركل عن فرار اللاجئين إلى أوروبا: لا يمكننا عزل أنفسنا

12:35 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميركل عن فرار اللاجئين إلى أوروبا: لا يمكننا عزل أنفسنا

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صحة الانطباعات بشأن تخليها عن سياسة الترحيب باللاجئين في بلادها.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين إن الخطوات التي اتخذتها لمكافحة مهربي البشر وزيادة المساعدات التنموية وتوفير شروط إنسانية لإيواء اللاجئين في ليبيا "تنبثق من نفس روح" مساعدة اللاجئين في صيف عام 2015.

وذكرت ميركل أن قرارها في ذلك الحين بإبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين كان قرار مهما وسليما في وضع إنساني استثنائي.

وفي المقابل، ذكرت ميركل أنه من المطلوب الآن اتخاذ إجراءات تقدم حلولا على المدى الطويل، موضحة أن تحقيق ذلك "لا يمكن أن يتم عبر انعزالنا أو مواصلة الأمر على نفس النهج السابق".

وأضافت ميركل أن الأوروبيين لن يمكنهم العيش في رخاء وأمن إلا "إذا نظرنا خارج حدودنا واهتممنا بجوارنا وبتنميته الاقتصادية".

وجددت ميركل انتقادها لدول في الاتحاد الأوروبي ترفض "توزيعا عادلا" للاجئين في أوروبا، مؤكدة ضرورة عدم التخلي عن دول مثل إيطاليا واليونان، حيث يصل حاليا أغلب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

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