6 نصائح غذائية عند تحضير الفتة..منها اختيار نوع الخبز

كتبت-هدير غيث:

لكل محافظة طريقتها الخاصة في عمل وجبة فتة العيد،منها ما يعمل على زيادة السعرات الحرارية المكتسبة للجسم بشكل أكبر من المعتاد، لهذا هناك بعض النصائح الغذائية لتجهيزها في صورة صحية جيدة.

قال الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة لـ "مصراوي"، هناك بعض النصائح الغذائية عند تجهيز الفته وهي:

1-لابد ألا تحتوي على خبز أبيض، فيفضل ان يكون عيش بلدي، لاحتواءه على نسبة أقل من السعرات الحرارية.

2- ان يكون الخبز تم تحميصه جيداً.

3- عدم احتواء اللحوم على أي دهون، فلابد ان تكون حمراء.

4- وضع اللحم على النار لمدة طويلة، حتي يتم طهيها جيدا

5- استخدام الزيوت الآمنة "الزيوت غير المشبعة" مثل زيت الزيتون.

6- عدم تناول الكثير من الفته أثناء أيام العيد، فلابد من تناولها بكميات محدودة، وبذل الكثير من الجهد لتعويض نسبة السعرات الحرارية المكتسبة.