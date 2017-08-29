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موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

12:38 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت 19 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتان، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتان، كما سجل الميناء، دخول سفينتي بضائع عامة وموجود على الأرصفة 4 سفن.

وأكدت على أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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