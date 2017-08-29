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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقليوبية

12:38 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغًا من المدعو "عماد صابر جرجس شحاته" 39 سنة، سائق، ومقيم في القاهرة، أنه حال سيره سيارته رقم "د هـ ل 478" ماركة سوزوكي فان، فيراني اللون، أعلى الطريق الدائري أمام مدينة الخصوص، طلب منه 3 أشخاص مجهولين توصيلهم لمنطقة منطي - دائرة المركز، وأمام نزلة أم بيومي، هددوه بأسلحة بيضاء، واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، وفروا هاربين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17115 جنح مركز قليوب لسنة 2017م، وفي وقت لاحق حضر المبلّغ وقرر بعثوره على سياته بناحية طوخ.

ونجحت أجهزة البحث الجنائي في التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبي الحادث كل من

"أحمد. ا. م" وشهرته "أحمد عبودة" 29 سنة، عاطل، و"أحمد. ط .ح" 29 سنة، سائق، و"سيد.ا. ا"، وشهرته "أحمد مسلم" 25 سنة، عاطل، والذين يكوّنون فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهمان الأول والثاني بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزة كل منهما سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك والمتهم الهارب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والمبلغ المالي المستولى عليه، وتم التحفظ عليهم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 29 أحوال مركز قليوب تاريخه ملحقًا بالمحضر الأصلي.

 

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