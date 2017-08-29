وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لـ ٥ أشهر

كتب- محمد غايات:

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة ستطرح مناقصتين كل شهر اعتبارًا من سبتمبر المقبل لشراء الأرز المحلي، لتدبير احتياجات البطاقات التموينية التي تصل إلى أكثر من ٧٠ ألف طن شهريا.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس المحافظين، أن سعر الأرز المحلي سيتحدد طبقا لآليات العرض والطلب.

وتابع الوزير: "هناك مخزون كبير من السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ٥ أشهر"، موضحا أن مصر لديها ٣،٦ مليون طن من القمح يكفي حاجة البلاد لمدة تزيد عن ٤ أشهر ونصف.

وأوضح الوزير أنه يهتم بتفقد الأسواق العامة ومنافذ التوزيع الرئيسية للسلع، للوقوف على توفير السلع لوصولها للمواطنين.​