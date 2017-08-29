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وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لـ ٥ أشهر

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مصراوي Masrawy

وزير : مخزون السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لـ ٥ أشهر

12:33 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لـ ٥ أشهر

الدكتور علي مصيلحي

كتب- محمد غايات:

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة ستطرح مناقصتين كل شهر اعتبارًا من سبتمبر المقبل لشراء الأرز المحلي، لتدبير احتياجات البطاقات التموينية التي تصل إلى أكثر من ٧٠ ألف طن شهريا.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس المحافظين، أن سعر الأرز المحلي سيتحدد طبقا لآليات العرض والطلب.

وتابع الوزير: "هناك مخزون كبير من السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ٥ أشهر"، موضحا أن لديها ٣،٦ مليون طن من القمح يكفي حاجة البلاد لمدة تزيد عن ٤ أشهر ونصف.

وأوضح الوزير أنه يهتم بتفقد الأسواق العامة ومنافذ التوزيع الرئيسية للسلع، للوقوف على توفير السلع لوصولها للمواطنين.​

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