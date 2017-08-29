انفصالها عن زوجها ومرض والدها بالسرطان.. 7 أسرار كشفتها «هاجر الشرنوبي»

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رغم أنها تنتمي لعائلة فنية؛ فإنها فضلت الاعتماد على نفسها وأصرّت على صنع النجومية بنفسها ليصبح اسمها "هاجر الشرنوبي" واحدًا ضمن الوجوه الشابة المتنافسة على الساحة الفنية حاليا، خاصة بعد تألقها في مسلسلي "كلبش" و"كفر دلهاب" اللذين عرضا في الموسم الرمضاني الماضي.

وحلت "الشرنوبي"، أمس الإثنين، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" عبر فضائية cbc، فأدلت بعدد من التصريحات البارزة التي نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

1- موقف محرج

اشتهرت "هاجر الشرنوبي" بعد قيامها بدور "العفريتة" في مسلسل "كهر دلهاب"، وفي بداية البرنامج أوضحت "الشرنوبي" أنها اشتهرت بين الجمهور بـ"العو"، وروت أحد المواقف: "في الشارع لما حد عرفني كانت واحدة بتقول لابنها تعالى اتصور مع العو يا حبيبي".



2- العائلة

رغم أن شقيقها الفنان والمطرب "محمد الشرنوبي" الذي ظهرت موهبته في رمضان الماضي بمشاركته في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، حيث قدم في نهاية المسلسل أغنية "أنا لحبيبي" للفنانة الكبيرة "فيروز"؛ فإن "هاجر" أكدت أنها لا تتمتع بصوت جذاب كعائلتها، وقالت: "أنا صوتي وحش أوي، أنا الوحيدة اللي في عيلة الشرنوبي صوتي وحش، وباغني في الحمام بس، ومحمد قالي ماتغنيش تاني وماتقوليش إنك من العيلة أصلا".



3- الدراسة

كشفت الفنانة "هاجر الشرنوبي" المزيد عن حياتها، موضحة أنها "إسكندرانية"، درست بمعهد الفنون المسرحية، ولكن والدها "مصطفى الشرنوبي" لم يوافق في البداية على دخولها المعهد، واشترط عليها دخول كلية بجانب المعهد، وهو ما قامت به بالفعل، حيث درست التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية وكذلك التحقت بكلية الآداب قسم علم النفس، مشيرة إلى أنها كانت في نفس الوقت تدرب الجمباز.



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4- عمر الشريف

المسلسل التليفزيوني "حنان وحنين" بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، كان بداية دخول "هاجر الشرنوبي" عالم الفن، وقالت عن ذلك: "كنت رايحة باهزر مع واحدة صحبتي بتصور في المسلسل فشافتني المخرجة إيناس بكر، فقالتلهم هاتولي البنت دي، وفعلًا صورت دورا صغيرا، وهو زوجة الفنان طارق النهري".

ورت "هاجر" موقفًا لا تنساه للفنان الراحل عمر الشريف عندما كان في استراحة من التصوير، وقدّمت له الطعام امرأة، فوقف وانحنى أمامها، وعندما سأله المحيطون عن سبب ذلك، قال لأنها امرأة والمرأة تحترم في أي مكان.



5- الانفصال ومرض الأب

ابتعدت "هاجر الشرنوبي" فترة عن التمثيل ووصفت تلك الفترة بـ"التخبط"، حيث إنها أرادت أن تقدم شيئا أكبر وأحدث، وعما كانت تفعله تلك الفترة، قالت: "اتجوزت وخلفت وانفصلت"، مما أثار صدمة "إسعاد يونس"، وتابعت "الشرنوبي": "عندي يوسف عنده 6 سنين"، مشيرة إلى أنها في تلك الفترة شاركت في فيلمي "plan B" (خطة بديلة) مع الفنان خالد النبوي، و"برد الشتا" حتى جاءت فترة انهارت فيها تمامًا، وهي فترة انفصالها ومرض والدها بالسرطان.



6- العودة للفن

المخرج أحمد خالد موسى كان سبب عودتها مرة أخرى للفن بينما كانت تحضر أحد العروض المسرحية بمعهد الفن، وساعدها على التقديم للتمثيل، ورغم أنها وصلت إلى آخر مراحل اليأس حينها فإنها فوجئت باتصال يدعوها للمشاركة في مسلسل "الحصان الأسود"، والذي قامت فيه بدور زوجة الفنان "محمد فراج"، وفي نفس الوقت شاركت أيضًا في مسلسل "كلبش"، والذي قامت فيه بدور أخت الفنان "محمد لطفي"، وبعد ذلك تعاقدت على مسلسل "الحلال"، ثم مسلسل "كفر دلهاب"، وقالت: "كنت جعانة تمثيل".



7- كفر دلهاب

حكت "الشرنوبي" عن كواليس قيامها بدور "العفريتة" في مسلسل "كفر دلهاب" قائلة: "قعدت 3 شهور باصور بالماسك بافطر بيه وباتسحر بيه، في الشتا كنت بابقى لابسة خيش وسقعانة، الماسك كان بياخد ساعة تركيب فكنت بافضل قاعدة بيه"، وتابعت: "اتبهدلت جالي في رقبتي التهاب أدى لميكروب باتعالج منه لحد دلوقتي من الماسك لأن بشرتي حساسة جدا"، وأضافت: "كنت باروح أنام أحلم بكوابيس أول ما حطيت الماسك".

