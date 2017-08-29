شعرها عرضها لموقف محرج وسر «بحبك من 3 إعدادي».. تصريحات مثيرة لـ«هانيا»

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حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وكشفت عن العديد من جوانب حياتها الشخصية ودورها في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالى..

«بحبك من 3 إعدادي يا حمار»

كشفت جميلة عوض عن تفاصيل اختيارها في فيلم "هيبتا" عن طريق المخرج هادي الباجوري الذي شاهدها في مسلسل "تحت السيطرة"، وأعجب بأدائها وقرر قيامها بدور "دينا" الفتاة المراهقة التى تقع في حب صديقها أحمد مالك.

وعن سر جملتها الشهيرة في الفيلم، "بحبك من 3 إعدادي يا حمار"، نفت "عوض" أنها قد تكون مرتجلة، ولكنها كانت مكتوبة في سيناريو الفيلم.

«لا تطفئ الشمس»

أكدت جميلة أن شخصيتها في مسلسل "لا تطفئ الشمس" كانت معقدة بشكل أكبر من شخصيتها في "تحت السيطرة"، مشيرًا إلى أنها تمرنت على عزف البيانو، لتقديم مشاهد العزف خلال العمل، مشيرة إلى أنها لم تمارس العزف من قبل هذا العمل.

«موقف محرج»

روت "جميلة" تفاصيل موقف غريب تعرضت له من إحدى المعجبات خلال تسوقها بأحد المولات الكبيرة، وقالت إنها فوجئت بأختين إحداهما 14 عاما والأخرى 20 عاما أثناء تسوقها، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "تحت السيطرة"، يطلبان منها التصوير، ولكنها فوجئت بتصرف الفتاة الصغيرة بأنها تقوم بجذب شعرها، وتخبر شقيقتها "أنا قلتلك إنه حقيقي".

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«تحت السيطرة»

كشفت "جميلة" عن قصة مشاركتها فى مسلسل "تحت السيطرة"، وقالت إن قصة المسلسل بدأت بمكالمة هاتفية من شخص لم يكن حتى صديقا لها، واقترح عليها العمل فى مسلسل مع نيللى كريم، وهو ما كانت تريده أكثر من أى شىء آخر.

وأوضحت جميلة أن حجم الدور تطلب أن تمر بالعديد من المراحل قبل أن تطّلع على سيناريو المسلسل، ومن بينها الجلوس مع متعافين من الإدمان لساعات طويلة.

علاقتها بأبيها

كشفت "جميلة" عن طفولتها التى قضتها داخل الاستوديوهات نظرًا لانتمائها لعائلة فنية، فوالدها هو المخرج عادل عوض ووالدتها الممثلة اللبنانية راندا عوض وحفيدة الممثل الكبير محمد عوض.

وقالت "جميلة": "من وأنا صغيرة كنت في استوديوهات وكنت باحل الواجب بتاعي في كواليس المسارح، وساعات كنت بنام في الاستوديوهات وأطلع ألبس اليونيفورم وأروح المدرسة".