أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب" لـ 3 أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب" لـ 3 أكتوبر

12:40 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة، من فاطمة عبد الوهاب محمد، والتي تطالب بالإفراج الصحي عن الطالب أحمد الخطيب لجلسة 3 أكتوبر.

واختصمت الدعوى، رقم 38018 لسنة 71، وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء تردي الحالة الصحية للمواطن أحمد الخطيب، مطالبةً النائب العام بالإفراج عنه.

وقالت المنظمة، في بيان سابق لها: سبق أن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه أحمد الخطيب الطالب بجامعة للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة "الإخوان".

وذكر التقرير الطبي، الذي اعتمدته الدكتورة عزة أبوالعينين، رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية، أن المريض أحمد عبدالوهاب الخطيب يعاني ارتفاعا في الحرارة، وتضخما في الطحال والكبد، مع فقدان في الوزن، ونقص كل مكونات الدم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة دعوى أيمن نور لإلغاء قرار إحالته للجنح لعدم إعلانه بمقر إقامته

    أخبار

  • "السجون" تنظم ندوة دينية لنزلاء سجن المرج العمومي

    أخبار

  • تأجيل الطعن على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع

    أخبار

  • قضايا الدولة تقرر الاستمرار في الطعن على إلغاء تعيينات النيابة الإدارية

    أخبار

إعلان

a731375c91.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا