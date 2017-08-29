أحمد الشيخ: أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت

التحرير

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علق أحمد الشيخ، صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، على استبعاده من قائمة الفراعنة المقرر سفرها اليوم الثلاثاء، لمواجهة أوغندا.

وكان قد قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد اللاعبين محمد عواد ومحمود عزت وأيمن أشرف وأحمد الشيخ، من البعثة المسافرة إلى أوغندا ظهر اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء أوغندي.(طالع التفاصيل)

وقال صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «أحترم وجهة نظر هيكتور كوبر جيدًا وأعضاء الجهاز الفني بالكامل».

وأردف أحمد الشيخ صاحب الـ(24 عامًا): «أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت، وكنت أتمنى التواجد معهم لكن واثق في زملائي وقدرتهم على تحقيق حلم الوصول لكأس العالم».

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم الخميس المقبل، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا اليوم الثلاثاء، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.