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اتحاد الكرة يُعلن موعد الجولة الأولى للأهلي والزمالك في الدوري

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اتحاد الكرة يُعلن موعد الجولة الأولى للأهلي والزمالك في الدوري اتحاد الكرة يُعلن موعد الجولة الأولى للأهلي والزمالك في الدوري

التحرير

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حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، موعد مباراتي الأهلي والزمالك أمام طلائع الجيش والإنتاج الحربي، على الترتيب في الجولة الأولى للدوري للموسم الجديد 2017-2018.

وعلمت «التحرير» اليوم الثلاثاء، أن لجنة المسابقات قررت إقامة لقاء الأهلي وطلائع الجيش يوم 10 سبتمبر المقبل، بينما يقام لقاء والإنتاج الحربي يوم 9 لنفس الشهر.

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يشار إلى أن عامر حسين، أكد أنه سيتم الإعلان عن جدول الدوري غدًا الأربعاء، كما كشف عن أنه تم تحديد ملعب برج العرب لاستضافة مباريات المصري.(طالع التفاصيل)

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، كان قد حدد يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدوري في الموسم الجديد 2017-2018.

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التحرير

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