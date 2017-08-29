حلم المونديال.. المنتخب يكشف مصير المستبعدين ويقرر اصطحاب أحذية المطر

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم استبعاد الرباعي من معسكر الفراعنة بشكل نهائي ولن يبقى في برج العرب.

وكان قد قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد محمد عواد ومحمود عزت وأيمن أشرف وأحمد الشيخ، من البعثة المسافرة إلى أوغندا ظهر اليوم الثلاثاء استعدادًا للقاء أوغندا.(طالع التفاصيل)

وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن المنتخب سيصطحب أحذية المطر إلى أوغندا، حيث إن درجة الحرارة تتراوح بين 30 لـ35 درجة مئوية مع احتمالية سقوط أمطار.

وعلم «التحرير»، أن مسئولو الفراعنة اضطروا لإحضار سيارة نصف نقل لحمل معدات الفراعنة والملابس استعدادًا للسفر إلى أوغندا.

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وكان قد اتفق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم الخميس المقبل، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا اليوم الثلاثاء، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.