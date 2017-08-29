الجبلاية: إعلان جدول الدوري غدًا.. و«برج العرب» يستضيف مباريات المصري

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن جدول الدوري غدًا الأربعاء.

وقال عامر حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه تم تحديد ملعب برج العرب،، لاستضافة مباريات المصري، والمكس في الإسكندرية، لإقامة لقاءات الرجاء المطروحي.

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وتابع رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لقاءات الأسيوطي ستقام في ملعبه عدا لقاءاته أمام الأهلي والزمالك ستقام على ستاد بني سويف.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، كان قد حدد يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدوري في الموسم الجديد 2017-2018.