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هذا هو المبلغ الذي تحتاجه أسرة من 4 أفراد لمواجهة العيد والدراسة معاً

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مصراوي Masrawy

هذا هو المبلغ الذي تحتاجه أسرة من 4 أفراد لمواجهة العيد والدراسة معاً

12:24 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

هذا هو المبلغ الذي تحتاجه أسرة من 4 أفراد لمواجهة العيد والدراسة معاً

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كتبت- ميرا ماهر:

بمجرد الانتهاء من تحضيرات عيد الأضحى المبارك،يبدأ بعدها العام الدراسي الجديد بأيام،ويبقى المواطن البسيط يفكر في كيفية ترتيب أولوياته من أدوات مكتبية وزي المدرسي ولحوم للعيد، فما الميزانية التي تغطي تلك التكاليف؟

رصد الدكتور عبد المنعم السيد "مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية" حساب تقريبي لما تحتاجه أسرة مكونة من 4 أفراد وتنفق الحد الأدنى من المتطلبات، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الأجور أقل من المصروفات المقدرة مع وجود مصروفات شهرية ثابتة.

وقال "السيد" أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج "كحد أدنى" للانفاق ما بين 7 إلى 9 آلاف جنيه تقريباً، وذلك باعتبار أن الأسرة المصرية غالباً ما تعتمد على مصدر آخر لسداد المصروفات المفاجئة كوجود مبلغ "تم تحويشة للطوارئ".

تحتاج الأسرة تقريباً إلى 800 جنيه تقريباً " بمتوسط 60 جنيه للفرد" للخروج 3 مرات تقريباً خلال فترة العيد في الحدائق العامة وغيرها من الأماكن منخفضة التكلفة.

بينما تحتاج ما بين 1500 إلى 2000 جنيه تقريباً لشراء ملابس جديدة للعيد لأفراد الأسرة كلها، قد تقل في حالة شراء ملابس للأبناء فقط، وما يقرب من  1500الى 2000 جنيه تقريباً مستلزمات مدرسية وزي وحقيبة جديدة. بجانب  من 2000 الى 2500 مصاريف شهرية أساسية، تحتوي على نصف كيلو "لحمة" مرة واحدة في الأسبوع.

 

 

 

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