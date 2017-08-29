تعرف على أكثر أيام الأسبوع أرقاً

كتبت- ميرا ماهر:

يعاني العديد من الأشخاص من قلة النوم خلال أيام الأ سبوع، وفي اعتقادهم أن سبب هذا الأرق جسدي يرجع للارهاق على سبيل المثال، ولكن أثبتت دراسة بأن نظام النوم الذي يتبعه الشخص هو المتحكم في هذه المسألة.

ولخصت دراسة قام بها علماء أمريكيون، بأن اليوم الذي يسبق أول يوم عمل في الأسبوع هو الأكثر أرقاً، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم

وأشار العلماء إلى أن أكثر الليالي التي يمكن التوم فيها بعمق، هي ليلة آخر يوم عمل بالأسبوع.

قال "ستيف أورما" الخبير النفسي أنه غالبا ما يضطرب نظام النوم المعتاد عند الناس في عطلة نهاية الأسبوع، فمعظم الناس يسهرون حتى أوقات متأخرة يومي الجمعة والسبت، وبالتالي فهم ينامون حتى منتصف النهار في اليوم التالي، لذلك لا يستطيعون النوم مبكراً ليلة الأحد.

كما أنه عند الخلود للنوم في ليلة الأحد يبدأ الكثيرون بالتفكير في مشاكل العمل، لذلك يصابون بالأرق.