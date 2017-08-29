الصين: أزمة كوريا الشمالية تصل إلي " نقطة حرجة"
الصين: أزمة كوريا الشمالية تصل إلي " نقطة حرجة"
12:00 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
بكين - (د ب أ):
في إطار دعوة وزارة الخارجية الصينية للهدوء والعودة لطاولة المفاوضات قالت اليوم الثلاثاء إن أزمة كوريا الشمالية في طريقها للوصول إلى " نقطة حرجة" .
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينج اليوم خلال مؤتمر صحفي في بكين "الضغط والعقوبات والتهديدات لا يمكن أن تحل المشكلة من أساسها" مضيفة " الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي معالجة المخاوف الأمنية المنطقية لجميع الأطراف عبر الحوار".
وأضافت " هذه هى الطريقة الوحيدة ليتم الوقف الأساسي لهذه الدائرة المفرغة من التجارب النووية والتدريبات العسكرية ".
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