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أمن الجيزة: إزالة 391 حالة تعدٍ بـ4 مناطق استعدادا للعيد

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: إزالة 391 حالة تعدٍ بـ4 مناطق استعدادا للعيد

12:15 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

أمن الجيزة: إزالة 391 حالة تعدٍ بـ4 مناطق استعدادا للعيد

كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات من الميادين والطرق العامة.

واستهدفت الحملة مناطق العمرانية، الهرم، العجوزة، والجيزة، بمشاركة اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد ياسر شعير، رئيس مباحث شرطة المرافق، والعميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 391 حالة تعدٍ، غلق ورفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية وثلاجات عرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

 

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