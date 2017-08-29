منافذ متحركة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، توفير 11 سيارة تابعة لمشروع "سيارتي"، حمولة 5 طن مجمدات لحوم ودواجن، بالتنسيق بين الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التموين، لتوزيع اللحوم المجمدة والدواجن بجميع مراكز المحافظة، لا سيما المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ أسيوط، على دعم الحكومة للمواطنين لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجاتهم في مختلف المناطق، حيث يجري توفير اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، و31 جنيهًا لكيلو الدواجن المجمدة.

وقال المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط: "إنه يوجد 28 فرعًا للشركة المصرية "جملة، تجزئة"، موزعة على كافة مراكز المحافظة، توزع السلع المدعمة والحرة، مضيفًا أن الشركة المصرية ستعرض لحومًا مستوردة مبردة "سودانية" بفروعها بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، وخراف حية بسعر 60 جنيهًا للكيلو، واللحوم الضأن بسعر 75 جنيهًا.