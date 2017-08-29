طرح لحوم بلدية بسعر 90 جنيهًا للكيلو بمركزين في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في طرح وبيع لحوم بلدية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية الثابتة والمتحركة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتخفيفًا عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء.

ففي مركز ومدينة بني مزار، طُرح عدد 4 عجول بلدي للمواطنين بسعر 90 جنيهًا للكيلو بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، وفي مركز ومدينة مغاغة جرى طرح 3600 كيلو من اللحوم، تم ذبحها في سلخانة مغاغة وتوزيعها بالتساوي على الوحدات القروية الستة التابعة للمركز وبيعها بديوان الوحدة المحلية تحت إشراف المسئولين من الجهات المعنية.

وفى مركز ومدينة ديرمواس، طرحت الوحدة المحلية عدد طن و824 كيلو من اللحوم البلدية من خلال منافذ الوحدة المحلية.