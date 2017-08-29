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استنفار ما قبل العيد.. تحرير 58 محضرًا تموينيًا بالمنيا

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مصراوي Masrawy

استنفار ما قبل العيد.. تحرير 58 محضرًا تموينيًا بالمنيا

12:09 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

استنفار ما قبل العيد.. تحرير 58 محضرًا تموينيًا بالمنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، عن تحرير عدد 58 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة، ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين، والوقوف على مدى التزامهم القرارات التموينية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 22 محضرا مخالفا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث جرى ضبط عدد 2 ونصف طن من السكر ناقص الوزن ودون فواتير أو مستندات، و131 كيلو من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كيلو من الأسماك، و25 كيلو من الكبدة واللحوم منتهية الصلاحية، و10 كيلو من اللحوم البلدية ذبح خارج المجزر.

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تحرر عدد 36 محضرا مخالفا، وجاءت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتجميع بطاقات تموينية بغرض الاستيلاء على المقررات التموينية وعدم نظافة أدوات العجن.

جرى التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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