حبس نائبة محافظ الإسكندرية و 4 متهمين 4 أيام احتياطيا بتهمة بالرشوة

كتب- طارق سمير:

قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و 4 متهمين آخرين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح. وأفادت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تجاوزت قيمتها مليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، والإعفاء من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.