أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع غذائية يوميًا بأسعار مخفضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع غذائية يوميًا بأسعار مخفضة

12:13 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع غذائية يوميًا بأسعار مخفضة

الفريق أول صدقي صبحي

القاهرة- (أ ش أ):

وجه الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طنا يومياً من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية التي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، لتوزيعها علي المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت علي مستوي الجمهورية.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها الثلاثاء، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، لافتةً إلى أنه تم تدبير وتشغيل (900-950) سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبري والمحافظات، لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي، حيث يتم عرض المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالمنطقة المستهدفة.

بالإضافة إلى كتابة أرقام للهاتف لتلقي الشكاوي والمقترحات، حيث تتراوح الأسعار بالكيلو ما بين 60 جنيها للحوم و31 جنيها للدواجن و16 جنيها للجبن الأبيض و19 جنيها للتر الزيت، فضلا عن فتح أكثر من 700 منفذ ثابت للمواطنين من العسكريين والمدنيين، والتي توفر كافة السلع والمنتجات الغذائية والتموينية في العديد من المحافظات.

وحرصت القوات المسلحة علي وضع نظام دقيق لتطبيق جميع شروط ومستويات مراقبة الجودة علي المنتجات واللحوم التي يتم التعاقد علي توريدها بالتنسيق مع وزارة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بدءاً من التعاقد والكشف البيطري علي العينات داخل المزارع ببلد المنشأ والذبح علي الطريقة الإسلامية، وإجراء الفحوص والإختبارات قبل وبعد الشحن والوصول الي ، مع إستخدام أحدث الأنظمة العالمية للشحن والتفريغ والتبريد للحفاظ علي القيمة الغذائية الكاملة للمنتج المقدم للمواطن المصري.

ونتيجة لتزايد إقبال المواطنين علي تلك المنافذ تم التنسيق مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لفتح منافذ إضافية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئوليتها، لضمان استفادة أكبر قطاع من المواطنين من الخدمة المقدمة علي مستوى الجمهورية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً وتوجه التحية لأسرهم

    أخبار

  • قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

    أخبار

  • التعليم: بدء الدراسة بالمدارس اليابانية هذا العام.. والتقديم فور استلامها

    أخبار

  • سفير يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

    أخبار

إعلان

a07465fc26.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال