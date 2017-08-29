القوات المسلحة: ضخ 250 طن لحوم وسلع غذائية يوميًا بأسعار مخفضة

القاهرة- (أ ش أ):

وجه الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طنا يومياً من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية التي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، لتوزيعها علي المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت علي مستوي الجمهورية.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها الثلاثاء، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتةً إلى أنه تم تدبير وتشغيل (900-950) سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبري والمحافظات، لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي، حيث يتم عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالمنطقة المستهدفة.

بالإضافة إلى كتابة أرقام للهاتف لتلقي الشكاوي والمقترحات، حيث تتراوح الأسعار بالكيلو ما بين 60 جنيها للحوم و31 جنيها للدواجن و16 جنيها للجبن الأبيض و19 جنيها للتر الزيت، فضلا عن فتح أكثر من 700 منفذ ثابت للمواطنين من العسكريين والمدنيين، والتي توفر كافة السلع والمنتجات الغذائية والتموينية في العديد من المحافظات.

وحرصت القوات المسلحة علي وضع نظام دقيق لتطبيق جميع شروط ومستويات مراقبة الجودة علي المنتجات واللحوم التي يتم التعاقد علي توريدها بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بدءاً من التعاقد والكشف البيطري علي العينات داخل المزارع ببلد المنشأ والذبح علي الطريقة الإسلامية، وإجراء الفحوص والإختبارات قبل وبعد الشحن والوصول الي مصر، مع إستخدام أحدث الأنظمة العالمية للشحن والتفريغ والتبريد للحفاظ علي القيمة الغذائية الكاملة للمنتج المقدم للمواطن المصري.

ونتيجة لتزايد إقبال المواطنين علي تلك المنافذ تم التنسيق مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لفتح منافذ إضافية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئوليتها، لضمان استفادة أكبر قطاع من المواطنين من الخدمة المقدمة علي مستوى الجمهورية.