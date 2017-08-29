المتحدث العسكري: تدمير 6 أفدنة مخدرة وضبط 230 مهاجرًا غير شرعيًا خلال 16 يومًا
المتحدث العسكري: تدمير 6 أفدنة مخدرة وضبط 230 مهاجرًا غير شرعيًا خلال 16 يومًا
12:10 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
حرق الزراعات المخدرة
كتب- مصطفى المنشاوي:
استعرض المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، جهود القوات المسلحة في القضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، خلال الفترة من 10 إلى 26 اغسطس الجاري.
وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الثلاثاء، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 3500 كجم من نبات البانجو ومخدر الحشيش، و مليون قرص مخدر، فضلاً عن تدمير 6 أفدنة من الزراعات المخدرة.
وأضاف المتحدث العسكري، أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، و45 ألف قاروصة سجائر مسرطنة وكميات من مستحضرات التجميل المغشوشة والهواتف المحمولة المهربة وعدد من عربات الدفع الرباعى والدراجات النارية المستخدمة فى عمليات التهريب.
وتابع: "أن القوات ضبطت 3000 كجم من الحجارة المخلوطة بالذهب 19 جهاز للكشف عن المعادن، وضبط 230 فردًا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية".
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