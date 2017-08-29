طالبان تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع أمام بنك كابول
طالبان تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع أمام بنك كابول
12:08 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
كابول - (د ب أ):
أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصاب تسعة أخرين في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال مسؤولون أفغان إن انتحاريا توجه إلى فرع لبنك كابول في منطقة ماكرورايان وفجر العبوات الناسفة التي بحوزته.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن الحركة استهدفت القطاع العسكري لبنك كابول، حيث كان الجنود ورجال الشرطة ينتظرون الحصول على مرتباتهم.
وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص .
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