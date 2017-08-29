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بعد تهديد قطر بالانسحاب منه..قرقاش يؤكد التزام الإمارات بمجلس التعاون

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مصراوي Masrawy

بعد تهديد قطر بالانسحاب منه..قرقاش يؤكد التزام الإمارات بمجلس التعاون

12:07 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

بعد تهديد قطر بالانسحاب منه..قرقاش يؤكد التزام الإمارات بمجلس التعاون

كتبت- رنا أسامة:
علّق وزير الدولة الإماراتي للشرون الخارجية، أنور قرقاش، على نيّة قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات المُصغّرة تويتر.

وقال قرقاش، "من المهم في هذا المفترق أن نؤكد على التزام الإمارات بمجلس التعاون الخليجي، وأن نُثمّن إنجازات المجلس على مستوى التكامل الشعبي في الخليج العربي".

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وأعلن السفير الإيراني السابق لدى قطر، عبدالله سهرابي، عن نية أمير قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، قائلًا إن سحب الدوحة سفيرها من طهران كان على مضض، وإنها حاولت بناء أفضل العلاقات مع طهران منذ ثماني سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال سهرابي في مقابلة مع صحيفة "جام جم" الإيرانية، إن "المعلومات التي وصلتنا من قطر تفيد بأن أمير قطر أراد الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأزمة السورية، لكنه تريث في الأمر بناء على توصية مستشاريه".

وكان سفير قطر في طهران، علي بن أحمد علي السليطي، بدأ أعماله رسميًا، السبت الماضي.

وتداولت الوكالات الإيرانية صورًا للسفير القطري وهو يقدم أوراق اعتماده لكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. وقد اعتبرت الأمر "انتصارًا إيرانيًا جديدًا"على المحور العربي في المنطقة من خلال ما وصفته بـ"اختراق الصف العربي".

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