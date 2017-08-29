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دبلوماسي روسي يحذر واشنطن من عرقلة مهام القنصليات الروسية داخل أمريكا

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مصراوي Masrawy

دبلوماسي روسي يحذر واشنطن من عرقلة مهام القنصليات الروسية داخل أمريكا

12:06 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

دبلوماسي روسي يحذر واشنطن من عرقلة مهام القنصليات الروسية داخل أمريكا

سيرجي ريابكوف

موسكو- (أ ش أ):

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، من أن بلاده سوف تتحرك إذا قامت واشنطن بعرقلة عمل القنصليات العامة الروسية داخل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله "إن السلطات الروسية لن تعقد عملية حصول مواطني الولايات المتحدة على تأشيرة دخول ردا على ما اتخذته واشنطن من قرارات تعرقل سفر مواطني روسيا إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ريابكوف "أن روسيا سوف تقوم، مع ذلك، بردّ يستوجب اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة في حال وضعت السلطات الأمريكية العراقيل على عمل السفارة والقنصليات الروسية".

في السياق ذاته، أعلن الدبلوماسي الروسي عزمه لقاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية توماس شانون قريبا، مرجحا أن يكون اللقاء قبل الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة والمقرر أن تبدأ أعمالها في 12 من شهر سبتمبر المقبل.

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