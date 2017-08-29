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ننشر استعدادات "صحة الإسكندرية" لاستقبال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

ننشر استعدادات "صحة الإسكندرية" لاستقبال عيد الأضحى

11:55 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، استعدادات مديرية الشئون الصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على نطاق قطاعيها العلاجي والوقائي، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وقال حجازي في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء: "إن المستشفيات أعدت جداول العاملين من الأطباء ومعاونيهم خلال عطلة العيد، بمراعاة مضاعفة أعداد العاملين بأقسام الأطباء والطوارئ، والتأكيد على وجود الأخصائيين بالمنشآت الطبية".

وأضاف أنه جرى تأمين كميات مضاعفة من المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات التابعة للمديرية، مع وجود فترات عمل على مدار اليوم بمخازن الأدوية والمستلزمات التابعة للمديرية خلال العيد لتوفير أي كميات إضافية عند الضرورة.

وأشار إلى أن مرفق إسعاف الإسكندرية، استعد للعيد بتجهيز 92 عربة إسعاف تتمركز بنقاط ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة، الإسكندرية القاهرة الزراعي والصحراوي، وإسكندرية مطروح، وكذلك على الطرق الداخلية والميادين العامة، وبجوار المنتزهات والحدائق والشواطئ وداخل عدد من المستشفيات، والتنسيق الكامل مع غرفة الطوارئ التابعة للمديرية على مدى 24 ساعة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تكثيف الحملات الصحية على المنشآت الغذائية، خاصة على منافذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والمصنَّعة وتفقد المجازر، وكذلك تكثيف فِرق مكافحة البعوض والذباب في الحدائق العامة والمنتزهات والساحات وأماكن الذبح.

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