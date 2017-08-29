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حبس نائبة محافظ الإسكندرية و 4 متهمين 4 أيام احتياطيا لاتهامهم بالرشوة

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مصراوي Masrawy

حبس نائبة محافظ الإسكندرية و 4 متهمين 4 أيام احتياطيا لاتهامهم بالرشوة

11:51 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

حبس نائبة محافظ الإسكندرية و 4 متهمين 4 أيام احتياطيا لاتهامهم بالرشوة

كتب- طارق سمير:
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و 4 متهمين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاو مالية.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.. حيث تبين من التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، والإعفاء من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

وكان قد أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

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