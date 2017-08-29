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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مطعم بالطالبية

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مطعم بالطالبية

12:02 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مطعم بالطالبية

كتب - محمد شعبان:
لقي عامل مصرعه؛ اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بصعق كهربائي داخل بمطعم مشويات بالطالبية.

تلقى المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمانية، إخطارًا من مستشفى الاسلامي بوصول جثة محمد عاطف 26 سنة، عامل بمطعم مشويات.

كشفت تحريات الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، أنه أثناء تنفيذ المتوفى لأعمال النظافة بالمطعم، حدس ماس كهربائي بأحد الأسلاك، أدى لإصابته بصعق كهربائي ووفاته في الحال.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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مصراوي Masrawy

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