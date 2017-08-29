غرامة 700 ألف جنيه والسجن لمن يحمل "كيس بلاستيك" في هذه الدولة

كتب - هشام عواض:

استخدامات الأكياس البلاستيكية في مصر عديدة،منها حمل الأشياء ومفرش للطعام ،و أداة للتخسيس بعد لفها حول الجسم، وهناك بعض المحلات تغلف أكلاتها بالأكياس أيضاً، بالرغم من انها من أكثر الملوثات البيئية، حتى أن هناك دولة أفريقية قررت فرض عقوبة ضد حاملي "الأكياس".

بحسب وكالة "رويترز"، أصدرت كينيا قانونًا يجرم إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة 40 ألف دولار (قرابة 700 ألف جنيه مصري) وذلك مع بدء سريان قانون هو الأكثر صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية.

ويرجع ذلك لأن إلقاء الأكياس البلاستيكية في البيئة يسبب العديد من المشاكل، مثل خنق السلاحف والطيور البحرية وتملأ بطون الدلافين والحيتان بالنفايات إلى أن تنفق بسبب الجوع.

وقال حبيب الهبر، وهو خبير في النفايات البحرية يعمل لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا "إذا بقي الحال على ما هو عليه فسيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050".

وأضاف "الهبر"، أن تحلل الأكياس البلاستيكية يستغرق ما يتراوح بين 500 وألف عام كما تدخل السلسلة الغذائية للإنسان من خلال الأسماك وحيوانات أخرى. وانتزع 20 كيسًا من بطون بعض الأبقار في مجازر بمدينة نيروبي بعد أن كانت الحيوانات في طريقها للاستهلاك الآدمي.

وقال مبوثي كينيا نجوي، طبيب بيطري كيني، وهو يراقب رجالًا في زي أبيض يزيلون أكياسًا بلاستيكية مبتلة من بطون الأبقار النافقة "لم نكن نشهد هذا قبل عشر سنوات لكنه الآن يحدث بوتيرة شبه يومية".

ويسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة حتى كل من يحمل كيسًا بلاستيكيًا. لكن وزيرة البيئة جودي واكهونجو قالت إن تطبيق القانون سيكون أولًا على المصنعين والموردين.

وبعد هذا القانون فتنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليًا أو جزئيًا أو فرضت ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة ومن بينها الصين وفرنسا ورواندا وإيطاليا.