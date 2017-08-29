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«كيا» تدعم «نيرو» بتطبيق إلكتروني جديد

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«كيا» تدعم «نيرو» بتطبيق إلكتروني جديد «كيا» تدعم «نيرو» بتطبيق إلكتروني جديد

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تتعاون شركة "كيا" الكورية للسيارات، مع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية "أمازون" لعمل تطبيق جديد للتحكم في الوظائف الأساسية لسيارتها الرياضية الكروس أوفر "نيرو".

وتستعد الشركة الكورية للإعلان عن تطبيق جديد يسمح لمستخدمي "نيرو 2017" بالتحكم في وظائف السيارة عن بعد، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع السيارة الكهربائية، وذلك بحسب ما جاء على صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

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ويشمل التطبيق الحديث إمكانية توجيه أوامر صوتية للمستخدمين وإرسالها إلى السيارة الكروس أوفر الكهربائية، كما تسعى "كيا" لتوسيع نطاق استخدام التطبيق ليكون قادرًا على التعامل مع مختلف إصداراتها.

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