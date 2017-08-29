أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ضبط مجزر غير مرخص بالإسكندرية ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالغربية

Google+ Print
ضبط مجزر غير مرخص بالإسكندرية ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالغربية ضبط مجزر غير مرخص بالإسكندرية ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالغربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: محمد مجلى ومحمد عباس

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظتي الإسكندرية والغربية، على صاحب مجزر وأختام حكومية مقلدة لدمغ اللحوم وقيامة بذبح الحيوانات المريضة في محافظة الإسكندرية وتم ضبط 17 رأس غنم، كما ضبطت مباحث لحوم مذبوحة تزن 57  كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر وأستعدادتهم لبيعها لدى عددا من محال الجزارة بالمحلة الكبرى وسمنود.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن مجزر للذبح خارج المجازر العمومية واصطناع أختام حكومية مقلده لدمغ اللحوم لبيعها على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين قيامهم بذبح الحيوانات المريضة والهزيلة وإناث الماشية المحظور ذبحها حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، وتم ضبط داخل المجزر 5 رؤوس ماشيه بإجمالي وزن 812  كيلو جرام وعدد 17رأس أغنام بإجمالي وزن"275 " كيلو جرام جميعها ذبيح خارج المجازر العمومية مدموغة بأختام مقلده وعدد 2 ختم مقلد منسوب صدورها إلى مجزر أبو قير محافظة الإسكندرية ومجزر كلية الزراعة.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية بورود معلومات مفادها قيام كلاً من "م . ع . ج" وشقيقة "م . ع . ج" بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الذبح خارج المجازر العمومية واصطناع أختام حكومية مقلده لدمغ اللحوم لبيعها على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي بمجزر غير مرخص بمنطقة حوض 10 دائرة قسم ثالث المنتزه، حيث يقومان بذبح الحيوانات المريضة والهزيلة وإناث الماشية المحظور ذبحها حفاظاً علي الثروة الحيوانية وصحة المواطنين ودمغها بأختام مقلده تضليلاً للجهات الرقابية وتدليسًا على جمهور المستهلكين وعدم تحصيل الرسوم المقررة عند الذبح في المجازر العمومية. 

تم استهداف المجزر بالاشتراك مع مفتشي مديرية الشئون الصحية "قسم تفتيش اللحوم" وتم ضبط المدعو "م . م . م، 19 سنة، المدير المسئول عن المجزر"، وضبط عدد 5 رؤوس ماشيه بإجمالي وزن 812  كيلو جرام وعدد 17رأس أغنام بإجمالي وزن"275" كيلوجرام جميعها ذبيح خارج المجازر العمومية مدموغة بأختام مقلده وعدد 2 ختم مقلد منسوب صدورها إلى مجزر أبو قير محافظة الإسكندرية ومجزر كلية الزراعة.

شاهد أيضا

تحرر محضر جنح قسم شرطة ثالث المنتزه وجاري العرض على النيابة، بعد التحفظ على المضبوطات بمعرفة مفتشي الشئون الصحية.

كما صادرت مباحث التموين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، 57 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية معرضة للبيع لدى عددا من محال الجزارة بالمحلة الكبرى وسمنود.

كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية قد تلقى إخطارًا بشن حملة بالاشتراك مع الطب البيطري وقسم شرطة البيئة والمسطحات على محلات بيع اللحوم بالمحلة الكبرى وسمنود.  

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 57 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية ومعروضة للبيع لدى 10 من أصحاب محال الجزارة بقرية الدخميسي التابعة لمركز المحلة ودائرة مركز سمنود.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم