ضبط مجزر غير مرخص بالإسكندرية ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالغربية

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كتب: محمد مجلى ومحمد عباس

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظتي الإسكندرية والغربية، على صاحب مجزر وأختام حكومية مقلدة لدمغ اللحوم وقيامة بذبح الحيوانات المريضة في محافظة الإسكندرية وتم ضبط 17 رأس غنم، كما ضبطت مباحث التموين لحوم مذبوحة تزن 57 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر وأستعدادتهم لبيعها لدى عددا من محال الجزارة بالمحلة الكبرى وسمنود.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن مجزر للذبح خارج المجازر العمومية واصطناع أختام حكومية مقلده لدمغ اللحوم لبيعها على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين قيامهم بذبح الحيوانات المريضة والهزيلة وإناث الماشية المحظور ذبحها حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، وتم ضبط داخل المجزر 5 رؤوس ماشيه بإجمالي وزن 812 كيلو جرام وعدد 17رأس أغنام بإجمالي وزن"275 " كيلو جرام جميعها ذبيح خارج المجازر العمومية مدموغة بأختام مقلده وعدد 2 ختم مقلد منسوب صدورها إلى مجزر أبو قير محافظة الإسكندرية ومجزر كلية الزراعة.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية بورود معلومات مفادها قيام كلاً من "م . ع . ج" وشقيقة "م . ع . ج" بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الذبح خارج المجازر العمومية واصطناع أختام حكومية مقلده لدمغ اللحوم لبيعها على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي بمجزر غير مرخص بمنطقة حوض 10 دائرة قسم ثالث المنتزه، حيث يقومان بذبح الحيوانات المريضة والهزيلة وإناث الماشية المحظور ذبحها حفاظاً علي الثروة الحيوانية وصحة المواطنين ودمغها بأختام مقلده تضليلاً للجهات الرقابية وتدليسًا على جمهور المستهلكين وعدم تحصيل الرسوم المقررة عند الذبح في المجازر العمومية.

تم استهداف المجزر بالاشتراك مع مفتشي مديرية الشئون الصحية "قسم تفتيش اللحوم" وتم ضبط المدعو "م . م . م، 19 سنة، المدير المسئول عن المجزر"، وضبط عدد 5 رؤوس ماشيه بإجمالي وزن 812 كيلو جرام وعدد 17رأس أغنام بإجمالي وزن"275" كيلوجرام جميعها ذبيح خارج المجازر العمومية مدموغة بأختام مقلده وعدد 2 ختم مقلد منسوب صدورها إلى مجزر أبو قير محافظة الإسكندرية ومجزر كلية الزراعة.

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كما صادرت مباحث التموين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، 57 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية معرضة للبيع لدى عددا من محال الجزارة بالمحلة الكبرى وسمنود.

كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية قد تلقى إخطارًا بشن حملة بالاشتراك مع الطب البيطري وقسم شرطة البيئة والمسطحات على محلات بيع اللحوم بالمحلة الكبرى وسمنود.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 57 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية ومعروضة للبيع لدى 10 من أصحاب محال الجزارة بقرية الدخميسي التابعة لمركز المحلة ودائرة مركز سمنود.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.