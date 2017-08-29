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"تموين الإسكندرية" تداهم مجزرًا لذبح الحيوانات المريضة

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مصراوي Masrawy

"تموين الإسكندرية" تداهم مجزرًا لذبح الحيوانات المريضة

11:41 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

داهم ضباط مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مجزرًا غير مرخص بمنطقة حوض 10 بحي المنتزه، يذبح الحيوانات المريضة والهزيلة وإناث الماشية المحظور ذبحها حفاظًا على الثروة الحيوانية، وضُبط بداخله 5 رؤوس ماشية و17 رأس أغنام مدموغة بأختام مقلدة.

كانت معلومات قد وردت وردت لضباط إدارة التموين تفيد بمزاولة كل من "م.ع.ج" وشقيقه "م.ع.ج" نشاط تجاري غير مشروع في مجال الذبح، خارج المجازر العمومية واصطناع أختام حكومية مقلدة لدمغ اللحوم لبيعها على أنها لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين من التحريات إنشاء المتهمين مجزرًا دون ترخيص بمنطقة حوض 10 بدائرة قسم ثالث المنتزه لذبح الحيوانات المريضة والهزيلة والمحظور ذبحها حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، ودمغها بأختام مقلدة تضليلاً للجهات الرقابية وتدليسًا على جمهور المستهلكين، وعدم تحصيل الرسوم المقررة عند الذبح في المجازر العمومية.

وشنت مباحث التموين حملة استهدفت المجزر بالاشتراك مع مفتشي مديرية الشئون الصحية "قسم تفتيش اللحوم"، وألقت القبض على المدعو "م.م.م" 19 عامًا، المدير المسئول عن المجزر.

وضُبط داخل المجزر 5 رؤوس ماشية بإجمالي وزن 812 كيلو جرام و17 رأس أغنام، بإجمالي وزن 275 كيلو، جميعها ذبحت خارج المجازر العمومية مدموغة بأختام مقلدة، وعدد 2 ختم مقلد منسوب صدورها إلى مجزري أبو قير وكلية الزراعة.

جرى التحفظ على المضبوطات بمعرفة مفتشي الشئون الصحية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثالث المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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