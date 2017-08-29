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ضبط عامل بحوزته 5 بنادق و115 طلقة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل بحوزته 5 بنادق و115 طلقة في سوهاج

11:32 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ضبط عامل بحوزته 5 بنادق و115 طلقة في سوهاج


سوهاج – عمار عبد الواحد:
ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملاً بحوزته 5 بناطق خرطوش، و 115 طلقة آلية وخرطوش، بناحية نجع طرخان دائرة مركز شرطة سوهاج.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام "محمد.أ.ع" 30 عامًا، عامل، يقيم بناحية نجع طرخان دائرة مركز سوهاج، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

استهدفت مأمورية مشتركة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضباط وحدة مباحث المركز، المذكور بمحل إقامته، ونجحت في ضبطه وبحوزته عدد 5 بنادق خرطوش عيار 12، و30 طلقة من ذات العيار، و85 طلقة لسلاح آلي.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 5656 إداري مركز سوهاج لسنة 2017 .

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