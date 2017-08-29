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الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لجبهة النصرة في ريف حماة

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لجبهة النصرة في ريف حماة

11:57 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لجبهة النصرة في ريف حماة

دمشق- (أ ش أ):

ذكرت الإعلام الحربي السوري أن الجيش صد هجوما عنيفا لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف حماه الجنوبي الشرقي، وتمكن من استعادة كافة النقاط التي سبق له أن خسرها في المنطقة.

وأوضحت الشبكة ـ حسبما أفادت قناة ( اليوم) اليوم الثلاثاء ـ أن وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة استعادت كامل نقاطها على محور قرية تلدرة في الريف الغربي لمدينة السلمية.

وأضافت الشبكة أن الهجوم العنيف من قبل فصائل "جبهة النصرة" استهدف نقاط قبة الكردي وضهرة الديبة والرابية، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش ، كما تم تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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