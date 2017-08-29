الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تسعى لتهدئة مخاوف تتعلق بقانون النشيد الوطني الصيني

هونج كونج - (د ب أ):

تسعى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج لتهدئة مخاوف في المدينة من احتمال أن يواجه سكانها عقوبة السجن بسبب ترديد محاكاة ساخرة للنشيد الوطني الصيني.

ودعت الرئيسة التنفيذية كاري لام اليوم الثلاثاء مواطنيها إلى عدم "الحساسية المفرطة" إزاء مشروع قانون من المرجح تبنيه في البر الرئيسي الصين.

وكان تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" قد أفاد أمس الاثنين بأن الأشخاص الذين يشردون عن المعايير الرسمية –بما فيهم من "يعدلون بسوء نية" الكلمات- سوف يواجهون المقاضاة الجنائية أو قضاء ما يصل إلى 15 يوما في الحجز.

ولم يشر التقرير إلى التوقيت الذي يحتمل أن يتم فيه تمرير مشروع القانون.

وفي هونج كونج ، حيث تشكل المحاكاة الساخرة جزءا كبيرا من التعبير الشعبي والاحتجاج، أثار احتمال إضافة هذا القانون إلى القوانين الخاصة بالمدينة المخاوف من المزيد من الإجراءات الصارمة ضد التعبير الحر.

وفي يوليو ، تم تجريد أربعة نواب منتخبين من الأهلية لبدء مهامهم البرلمانية بعد أن قضت محكمة بأنهم لم يؤدوا القسم بشكل مناسب لأنهم لم يعبروا عن "الجدية" أو "الإخلاص" أو "الشكل والمضمون الدقيقين" اللازمين التي نصت عليهم بكين العام الماضي.

وقالت لام إن تبني القانون في المدينة سوف يتطلب ملاءمته للنظام القانوني في هونج كونج، المنفصل عن النظام القانوني في البر الرئيسي الصين.