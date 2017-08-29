أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تسعى لتهدئة مخاوف تتعلق بقانون النشيد الوطني الصيني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تسعى لتهدئة مخاوف تتعلق بقانون النشيد الوطني الصيني

11:55 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تسعى لتهدئة مخاوف تتعلق بقانون النشيد الوطني الصيني

هونج كونج - (د ب أ):
تسعى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج لتهدئة مخاوف في المدينة من احتمال أن يواجه سكانها عقوبة السجن بسبب ترديد محاكاة ساخرة للنشيد الوطني الصيني.

ودعت الرئيسة التنفيذية كاري لام اليوم الثلاثاء مواطنيها إلى عدم "الحساسية المفرطة" إزاء مشروع قانون من المرجح تبنيه في البر الرئيسي الصين.

وكان تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" قد أفاد أمس الاثنين بأن الأشخاص الذين يشردون عن المعايير الرسمية –بما فيهم من "يعدلون بسوء نية" الكلمات- سوف يواجهون المقاضاة الجنائية أو قضاء ما يصل إلى 15 يوما في الحجز.

ولم يشر التقرير إلى التوقيت الذي يحتمل أن يتم فيه تمرير مشروع القانون.

وفي هونج كونج ، حيث تشكل المحاكاة الساخرة جزءا كبيرا من التعبير الشعبي والاحتجاج، أثار احتمال إضافة هذا القانون إلى القوانين الخاصة بالمدينة المخاوف من المزيد من الإجراءات الصارمة ضد التعبير الحر.

وفي يوليو ، تم تجريد أربعة نواب منتخبين من الأهلية لبدء مهامهم البرلمانية بعد أن قضت محكمة بأنهم لم يؤدوا القسم بشكل مناسب لأنهم لم يعبروا عن "الجدية" أو "الإخلاص" أو "الشكل والمضمون الدقيقين" اللازمين التي نصت عليهم بكين العام الماضي.

وقالت لام إن تبني القانون في المدينة سوف يتطلب ملاءمته للنظام القانوني في هونج كونج، المنفصل عن النظام القانوني في البر الرئيسي الصين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عاصفة تضرب هونج كونج وماكاو بعد الإعصار المدمر "هاتو"

    أخبار

  • الإعصار هاتو يودي بحياة 16 شخصا في جنوب الصين

    أخبار

  • الصين: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء إعصار "هاتو" إلى 9 أشخاص

    أخبار

  • الآلاف يحتجون ضد سجن نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج

    أخبار

إعلان

1f7349ce04.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات